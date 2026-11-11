El Alt Pirineu y Aran forma a 120 sanitarios en emergencias

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Atención Primaria del Alt Pirineu y Aran organiza esta semana un curso de formación para preparar a sus profesionales ante situaciones de emergencia con múltiples víctimas, con la participación de 120 profesionales sanitarios, alumnos del grado de Enfermería y 180 estudiantes de secundaria de los institutos de Tremp y Joan Brudieu de La Seu d’Urgell. La formación ha contemplado sesiones teóricas sobre protocolos de actuación, triaje y comunicación de malas noticias con simulacros prácticos en La Seu y Tremp. Los ejercicios han recreado dos situaciones de emergencia: un incendio con afectados por inhalación de humo y el derrumbe del techo de un gimnasio. Los estudiantes de secundaria han participado como figurantes para recrear a las víctimas, mientras que los sanitarios han puesto en práctica la coordinación de los equipos y la atención. Según la gerencia de Atención Primaria en el territorio, “la finalidad del curso es mejorar la preparación de los equipos para responder de forma rápida y coordinada ante incidentes graves”.