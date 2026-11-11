Donación solidaria de 1.405 euros a Feder
Antonieta Marbà y su Grup Positiu harán entrega de 1.405€ a la Federación Española de Enfermedades Raras (Feder), recaudados durante el desfile del 23 de septiembre en la Llotja.
Complicacions en la mobilitat arreu de Lleida amb talls a la xarxa viària i a la capital
Antonieta Marbà y su Grup Positiu harán entrega de 1.405€ a la Federación Española de Enfermedades Raras (Feder), recaudados durante el desfile del 23 de septiembre en la Llotja.
El més llegit
Comarcas
Raúl Ramírez
Comarcas
Raúl Ramírez, ALBERT BATLLE