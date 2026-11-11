Geometría y aritmética para ver Lleida con otra mirada

¿Todo son matemáticas? Casi. El matemático leridano Ferran Montardit (1975) demostró ayer en el Institut d'Estudis Ilerdencs cómo se puede pasear por Lleida con 'gafas' de geometría, aritmética y estadística para demostrar la presencia de estas disciplinas en múltiples aspectos de la vida cotidiana y cómo nos ayudan a interpretar el mundo que nos rodea. Profesor de Secundaria, divulgador científico y colaborador de la revista dominical 'Lectura' de SEGRE, Montardit impartió la segunda sesión del ciclo de ciencia de otoño del IEI, en un acto que presentó Ferran Perdrix, miembro de la sección de Ciencia de la institución.

En una charla lo más lúdica posible, el matemático desveló por qué las tapas de alcantarilla son redondas y no cuadradas (“al quitarla, esta podría caer dentro mientras que la redonda no pasa por la apertura”) o se interrogó por qué unos peldaños de escalera cansan más de subir que otros. De hecho, reveló que se dedicó a medir escaleras públicas de Lleida siguiendo la ley del arquitecto y matemático del XVII François Blondel: “Los peldaños del flan de la plaza Sant Joan son los más incómodos de la ciudad; en cambio, los de la Costa del Jan, con un ángulo geométrico de 30º, son casi perfectos”.

También explicó a través de un reciente estudio matemático la mejor estrategia para aparcar (“la definida como prudente: estacionar cerca de nuestro destino pero en la primera plaza que encontremos”), un método que se utiliza, por ejemplo, a la hora de registrar datos en un disco duro. Durante la charla incluso relacionó arte y matemáticas con el teorema del observador, el punto de fuga y la idea de perspectiva en un cuadro.