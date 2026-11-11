Regular para digitalizar con seguridad

Publicado por NÚRIA CODONY Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

“Para afrontar la digitalización necesitamos más regulación a nivel global y, a nivel local, más educación”, afirmó ayer durante la segunda y penúltima sesión del ciclo Diàlegs en el Espai Orfeó el ingeniero Lluís Jofre-Roca. El encuentro, dedicado a analizar los retos y oportunidades de la transformación digital, contó también con Rosa Maria Gil, doctora en Informática y profesora de la UdL, en un debate conducido por Elena Montañés, del diario SEGRE. Uno de los temas centrales de la sesión fue la desigualdad en el acceso a la digitalización. Gil destacó que “cada territorio tiene sus necesidades, por lo que no se puede abordar de la misma manera la digitalización en una gran ciudad que en el mundo rural”. En esta línea, ambos señalaron las dificultades de conectividad que todavía existen en algunos núcleos rurales, aunque Jofre-Roca apuntó que “las redes de satélites de órbita baja pueden convertirse en una solución para mejorar la cobertura”. Refiriéndose a la tecnología aplicada al sector agroalimentario, el ponente explicó la importancia de garantizar que los agricultores mantengan la propiedad de los datos que generan sus explotaciones, frente a las empresas que los utilizan para desarrollar algoritmos y sistemas predictivos. “El agricultor tiene que saber qué datos se generan”, defendió. La conversación también abordó la dimensión más humana de la digitalización. Gil advirtió de que la hiperconectividad, principalmente entre los jóvenes, no siempre implica una mejor comunicación y alertó de que “se está perdiendo profundidad en las relaciones”. La inteligencia artificial centró buena parte del debate sobre los riesgos futuros, especialmente de la creciente capacidad de estos sistemas para tomar decisiones y de los desafíos que esto supone para la ciberseguridad. Ambos coincidieron en que no se trata de combatirla, sino de aprender a utilizarla sin renunciar al criterio humano. Los expertos reconocieron, asimismo, el potencial de la IA para mejorar ámbitos como la salud y la movilidad, pero subrayaron la necesidad de acompañar su desarrollo con regulación. El ciclo Diàlegs, organizado por la Fundació Orfeó Lleidatà, el IEC, la UdL y el diario SEGRE, celebrará el próximo día 24 de noviembre su última sesión.