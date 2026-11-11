Talarn Music y Magnífic Fest toman forma

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Los festivales de música de Lleida siguen trabajando en sus carteles para el próximo verano. El Talarn Music Experience anunció ayer a Els Amics de les Arts e Ivan Herzog, mientras que el Magnífic Fest confirmó las incorporaciones de Puño Dragón, Mala Gestión, Aldhara y Paco Te Quiero.

Els Amics de les Arts presentarán su nuevo disco el 17 de julio en el escenario de Lo Quiosc de Talarn, donde combinarán las nuevas canciones con algunos de los éxitos de su trayectoria, como Jean-Luc, Louisiana o els camps de cotó y El seu gran hit. Compartirán jornada con Ivan Herzog, que llegará al Pallars con su nueva gira, y el DJ Adrià Giner, encargado de cerrar la noche. El Talarn Music Experience se celebrará los días 16 y 17 de julio y tiene pendiente anunciar las actuaciones del viernes. Las entradas para el sábado y los abonos salieron ayer a la venta. Como novedad, la organización ofrece paquetes que incluyen dos noches de alojamiento, desayuno y dos abonos.

Por su parte, el Magnífic Fest, que tendrá lugar del 17 al 19 de junio en el recinto de Les Firetes de Lleida, refuerza la presencia del rock en su segunda tanda de confirmaciones. Puño Dragón traerán a la ciudad el rock alternativo de su último disco, Juegos violentos, mientras que Mala Gestión presentarán su punk de letras irónicas y crítica generacional, plasmado en Hacemos lo que podemos. La lista de novedades se completa con Aldhara, que combina influencias de la música clásica, el flamenco, el pop y los sonidos urbanos. También estará Paco Te Quiero, formación barcelonesa que apuesta por el indie-pop, las guitarras y las melodías con influencias de los años noventa. Los cuatro artistas se añaden a un cartel en el que ya figuraban Barry B, Mushka, Guillem Gisbert, Nena Daconte, Socunbohemio, Gara Durán, Rata, Paco Pecado, Dan Peralbo, Idília, Claquera, La Banda de Jonás y La Tremenda.