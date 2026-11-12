Junts alerta del uso electoral de la huelga y ERC la ve una arma social

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La huelga sembró discrepancias entre los partidos catalanes. El secretario general de Junts, Jordi Turull, aseguró que su formación respeta el derecho a la huelga y que entienden el malestar de la ciudadanía, pero consideró que la convocatoria no tenía un destinatario “claro”. Turull advirtió que algunos puede que la usaran electoralmente, por el momento en que se hace y cómo se hace, lo que puede acabar jugando “en detrimento” de quienes protestaban. Con todo, criticó el empobrecimiento de la clase trabajadora por el encarecimiento del coste de la vida y las dificultades para acceder a la vivienda, lo que atribuyó a “unas políticas que han sido absolutamente erráticas”. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, contestó a estas declaraciones afirmando que la huelga “tiene todo el sentido del mundo” y la consideró “imprescindible” para defender el “derecho de las familias a tener una vivienda digna”. En esta línea, reivindicó una fiscalidad enfocada a “estimular el uso residencial” y “desincentivar el uso turístico de la vivienda”. El republicano defendió que las huelgas generales son “una herramienta de conquista de nuevos derechos sociales” y remarcó que los sindicatos son “una herramienta imprescindible en cualquier sociedad democrática”.

Por su parte, la portavoz del PSC, Lluïsa Moret, afirmó que su partido seguirá trabajando para “construir más y mejor vivienda”, también desde las instituciones, en declaraciones junto a CCOO y UGT en Barcelona. “No es una novedad que nosotros estemos aquí defendiendo este derecho fundamental, este derecho de ciudadanía, sino que es un acto de coherencia y nos sumamos y defendemos las reivindicaciones legítimas”, aseveró. Mientras, el candidato del PP y alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, celebró que la huelga estaba “teniendo una incidencia muy reducida en Catalunya” y expresó su apoyo a los que no pudieron acudir a trabajar por miedo a los piquetes.