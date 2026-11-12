Sin mayoría en las administraciones

La convocatoria de huelga no obtuvo un apoyo mayoritario entre el personal de las administraciones leridanas. Entre los ayuntamientos de las capitales de comarca, apenas dos acariciaron ayer una participación del 50% en el paro, mientras que la mayor parte se situó por debajo del 20%. Tampoco alcanzaron este porcentaje la administración del Estado, la Generalitat, la Diputación, el Conselh Generau d'Aran y la mayoría de consells comarcals de la provincia.

El 12% de los trabajadores de la administración del Estado en las comarcas de Lleida segundaron la huelga. En cuanto a la Generalitat, situó el porcentaje de seguimiento del paro un 12,6% en el conjunto de Catalunya. En la misma línea, fue del 13% en los servicios territoriales del Govern en el Alt Pirineu i Aran. La administración catalana no dio datos de la de Ponent.

En la Diputación, la respuesta a la convocatoria fue del 14%, según explicaron fuentes del ente provincial. En el Conselh Generau d’Aran fue mucho menor, de apenas el 7,5%, mientras que en los consells comarcals osciló entre el 37% en el de la Alta Ribagorça y un solo trabajador en el de Les Garrigues, que supuso un 1,4% del total de una plantilla de 74 personas.

En cuanto a los ayuntamientos de capitales de comarca leridanas, los mayores porcentajes de participación en la huelga se dieron en Les Borges Blanques y Sort. En la capital de Les Garrigues, fuentes municipales apuntaron que el 57% de la plantilla no acudió a trabajar, pero no pudieron precisar si, además de personas que secundaban el paro, el porcentaje incluía bajas y festivos. En la capital del Pallars Sobirà, cifraron la participación en la huelga entre el 40% y el 50%. A cierta distancia se situó Tremp, con un porcentaje del 25% de participantes en el paro.

El porcentaje fue sensiblemente inferior en la mayoría de capitales. Ejemplo de ello es el 13,9% en Tàrrega, el 13% en Cervera, el 8% en Vielha, el 5% en Mollerussa y Solsona y el 3,5% en La Seu. La Paeria de Lleida no pudo facilitar ayer datos de la adhesión a la huelga entre sus trabajadores. Tampoco lo hizo la de Balaguer, si bien esta última apuntó a un seguimiento escaso.