Más protesta que huelga

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La jornada de huelga general culminó ayer en Lleida con una gran manifestación que congregó a miles de personas para clamar por una vivienda asequible, de alquiler y de compra, y subidas salariales que permitan a los trabajadores afrontar el encarecimiento del coste de la vida. Una gran protesta después de un seguimiento limitado del paro.

Una marea humana recorrió ayer el centro de Lleida en el colofón a la jornada de huelga general que demuestra la preocupación de la ciudadanía por el coste disparado de la vivienda y por el clamor en defensa de mejoras salariales ante la escalada de la cesta de la compra, la luz o el gas. Unas 4.500 personas, según la Guardia Urbana, y hasta 14.000, a tenor de las estimaciones de los sindicatos y organizaciones convocantes, unieron sus voces para corear consignas reclamando aigua, llum i sostre o apostando por treballar per viure, no viure per treballar. La protesta acabó sin incidentes después de una jornada de paro desigual en las empresas de las comarcas leridanas. Los sindicatos se declararon satisfechos del seguimiento, aunque no ofrecieron datos al respecto. Las patronales en Lleida Pimec y Coell, por su parte, situaron el respaldo al paro en cifras bajas, en torno a un 5,4%.

Los piquetes informativos se convirtieron en protagonistas del día en especial a primeras horas, cuando tomaron buena parte de las carreteras y vías más importantes para intentar garantizarse el mayor número de adhesiones a la protesta y que la mayoría de las empresas, en especial de los grandes polígonos, acabaran parando su actividad o reduciéndola al mínimo. Por poner algunos ejemplos, hubo momentos en los que quedaron bloqueadas la LL-11, la LL-12, la C-13, la A-2, la N-240 y la N-260 en la ciudad de Lleida. Con todo, la actividad se mantuvo en niveles altos en los polígonos de la provincia. Tampoco fue fácil a primera hora circular por el centro de la capital del Segrià, cuando trayectos de poco más de diez minutos se convertían en vueltas por media ciudad hasta necesitar incluso 40 para el mismo recorrido.

Ayer se registraron algunas paradojas, como la vivida en el sector de la educación, porque se detectaron aulas vacías, pero no porque los docentes se sumaran al paro, quizás por el cansancio tras sus movilizaciones sectoriales, sino porque muchos padres no enviaron a los pequeños y los adolescentes a clase. En algunos casos se debió a problemas de movilidad o al temor a que se registraran. De hecho, se reprodujo el descontrol en el caso del ferrocarril, con nuevos incumplimientos de los servicios mínimos. En los comercios se repitieron imágenes de otras convocatorias similares, cuando las tiendas solo bajaban persianas al paso de los piquetes, para levantarlas poco después. Entre las plantillas con más adhesiones se encuentran las de las administraciones públicas, con casos de un 20% y alguna incluso con un 50%.

En medio de una jornada reivindicativa como la de ayer, la noticia positiva llegó de la mano de las negociaciones el convenio de las cárnicas. El acuerdo permitió por la tarde desconvocar su particular semana de paros.