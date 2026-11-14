La caída global de Microsoft se ‘siente’ en todo el mundo

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La caída ayer de muchos de los servicios que presta la multinacional tecnológica Microsoft pone de relieve, según los expertos, la vulnerabilidad que genera la dependencia tecnológica mundial de un grupo de proveedores muy reducido. Más de 70 países, entre ellos España, se vieron afectados desde la tarde del jueves por los problemas de la compañía, considerada la mayor empresa de software del mundo, según el sitio web de monitoreo Downdetector.

Microsoft informó ayer por la tarde de que sus servicios se estaban recuperando en las distintas regiones donde se habían visto afectados, tras más de 20 horas en las que Teams, Outlook y su software de inteligencia artificial (IA) Copilot estuvieron inoperativos. “Estamos viendo un progreso continuo en la recuperación en las regiones afectadas, con mejoras más amplias en Norteamérica, mejoras sostenidas en gran parte de Europa y señales alentadoras de recuperación en Asia Pacífico”, compartió la compañía. La propia empresa informó de que la causa de la caída informática se debió a una “carga elevada” en su infraestructura: un proceso central de los servidores afectados se saturó, lo que provocó que dejaran de responder y se perdiera capacidad. En cualquier caso, rechazaron que el incidente tuviera que ver con ciberseguridad o alguna actividad maliciosa.