Comida de hermandad de un centenar de mayores de Ponent
El restaurante Davall de la Llotja acogió ayer la cuarta edición del Dinar de Germanor de la Gent Gran, un encuentro que reunió a cerca de un centenar de personas mayores procedentes de diferentes localidades de Lleida, como Alguaire, Alpicat y Corbins, entre otros municipios. La iniciativa nació con la voluntad de crear espacios de encuentro y convivencia entre las personas mayores, ofreciéndoles una oportunidad para salir de la rutina y compartir momentos en compañía.