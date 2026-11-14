Comida de hermandad de un centenar de mayores de Ponent

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El restaurante Davall de la Llotja acogió ayer la cuarta edición del Dinar de Germanor de la Gent Gran, un encuentro que reunió a cerca de un centenar de personas mayores procedentes de diferentes localidades de Lleida, como Alguaire, Alpicat y Corbins, entre otros municipios. La iniciativa nació con la voluntad de crear espacios de encuentro y convivencia entre las personas mayores, ofreciéndoles una oportunidad para salir de la rutina y compartir momentos en compañía.