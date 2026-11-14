La expresión artística como herramienta de inclusión social

Publicado por NÚRIA CODONY Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

Un centenar de personas participaron ayer en el campus de Cappont de la UdL en la III Jornada de Joves Migrats Sols, impulsada por Sant Joan de Déu Terres de Lleida, que en esta edición puso el foco en el potencial del arte como herramienta para favorecer la inclusión social de los jóvenes migrantes bajo el pretexto L’art que m’acompanya. La creativitat com a eina d’inclusió social. Entre los asistentes había jóvenes atendidos por Sant Joan de Déu y otras entidades sociales, educadores y profesionales del ámbito artístico de Ponent. Marcos Febas, director del Área de Integración Infantojuvenil y Laboral de Sant Joan de Déu Terres de Lleida, explicó que “el objetivo de estas jornadas, que se celebran cada dos años, es dar a conocer iniciativas que utilizan diferentes formas de expresión artística para ayudar a los jóvenes migrantes a comunicar sus vivencias y emociones, así como dar protagonismo a quienes han encontrado en el arte una manera de expresar sus propias experiencias”. En esta línea, Febas señaló que “han sido invitadas a las jornadas personas que utilizan el arte para ayudar a los jóvenes migrantes a expresarse, así como a jóvenes que comparten sus experiencias a través de distintas disciplinas artísticas”.

La programación comenzó con una mesa redonda a cargo de Pere Pàmpols, de Festuc Teatre, junto con jóvenes de Sant Joan de Déu, titulada Acompanyem amb l’art. La ponencia contó también con la colaboración de Kamusa Studio, una ONG que trabaja con el arte en el ámbito de la migración. La jornada continuó con la presentación del proyecto TransMigrARTS, de la mano de Elena Sánchez-Vizcaíno Flys, responsable de Investigación de la Escuela Universitaria de Artes TAI. Su intervención dio paso a un taller artístico en el que los participantes pudieron acercarse de forma práctica a las posibilidades de la creación como instrumento de expresión. La experiencia personal y el papel del arte en los procesos de crecimiento fueron también protagonistas de la segunda mesa, titulada Experiències artístiques que ens fan créixer y en la que participaron el cantante leridano Kelly Isaiah; Zain Abbas, participante en el proyecto musical Qui soc, junto a Nel·lo C.; el cantante Abadi CMG y Juan Eduardo Ortiz, investigador. El programa concluyó con una actuación musical de Kelly Isaiah y el acto de clausura.