Recuperar la memoria del exilio

El IEI acogió ayer la presentación de la nueva página web Morir a l'exili (https://moriralexili.iei.cat/), un trabajo de investigación de los historiadores Jordi Oliva, Noemí Riudor y Martí Picas que nace con el objetivo de facilitar la identificación de las personas que perdieron en el exilio entre los años 1936 y 1944. El trabajo ha permitido identificar a más de 5.400 personas. La web incorpora, de momento, 1.650 registros revisados y contrastados, incluidos, según un análisis hecho por este diario, más de medio centenar de leridanos. Entre ellos, varios niños de muy corta edad. Con tres semanas de vida, la web ya ha recibido varias consultas de familiares buscando información, según detalló a SEGRE Noemí Riudor. La historiadora explicó que la voluntad es garantizar el máximo rigor histórico y científico antes de hacer públicos los datos, pero también dar respuesta a quien busca familiares desaparecidos.

La web recoge nombres de refugiados procedentes de todo el Estado que, antes de partir hacia Francia, en la mayoría de los casos ya habían buscado refugio en Catalunya. Así lo señaló el historiador Jordi Oliva, quien destacó que es una continuación del proyecto del Coste Humano de la Guerra Civil. “Nadie había puesto demasiada atención a este exilio con un estudio nominal y trabajamos en ello desde 2020”, detalló. De hecho, el inicio partió de un hallazgo “fortuito” por parte del historiador Martí Picas a raíz de las cartas que tenía una mujer que falleció en una residencia en el Berguedà y que llevaron a una lista con más de 1.100 personas que habían muerto en el exilio. “Preservar la memoria democrática también es defender la democracia hoy”, aseguró el presidente de la diputación de Lleida, Joan Talarn, durante el acto. De hecho, dijo que esta investigación “pone nombres y apellidos a este silencio”.