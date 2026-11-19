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Los Premios Meninas 2026, otorgados ayer por la Delegación del Gobierno en Barcelona, galardonaron el programa O'Cambalache de la Fundación Cruz Blanca de Lleida, por su labor de prevención y atención a mujeres víctimas de trata y explotación sexual.

El reconocimiento, propuesto por la Subdelegación del Gobierno de Lleida, fue recogido por la coordinadora de la fundación Gemma Ribes, y la abogada Raquel Solís. Cruz Blanca lleva trabajando en Lleida desde 2021, en las comarcas del Segrià, l’Urgell y l’Alt Urgell, y durante este año ha contactado con 155 mujeres en 77 puntos de prostitución y ha atendido a otras 106. Otros premiados fueron la cineasta Isabel Coixet, la escritora Nada Itrab, la Associació de Famílies d’Abús Sexual Infantil de Tarragona, y la Policía Local de Salt.