RECONOCIMIENTOS
Premiado un programa de la Fundación Cruz Blanca
Los Premios Meninas 2026, otorgados ayer por la Delegación del Gobierno en Barcelona, galardonaron el programa O'Cambalache de la Fundación Cruz Blanca de Lleida, por su labor de prevención y atención a mujeres víctimas de trata y explotación sexual.
El reconocimiento, propuesto por la Subdelegación del Gobierno de Lleida, fue recogido por la coordinadora de la fundación Gemma Ribes, y la abogada Raquel Solís. Cruz Blanca lleva trabajando en Lleida desde 2021, en las comarcas del Segrià, l’Urgell y l’Alt Urgell, y durante este año ha contactado con 155 mujeres en 77 puntos de prostitución y ha atendido a otras 106. Otros premiados fueron la cineasta Isabel Coixet, la escritora Nada Itrab, la Associació de Famílies d’Abús Sexual Infantil de Tarragona, y la Policía Local de Salt.