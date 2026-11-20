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Cinco proyectos cooperativos de Ponent pusieron ayer en marcha una campaña de micromecenazgo para buscar financiación a través de la plataforma goteo y del sistema de matchfunding, en el que las instituciones pública aportan un euro por cada uno donado por los ciudadanos. La campaña se incluye dentro de los premios Reeixim L’Oesst, que impulsa Ponent Coopera junto con la diputación de Lleida, la asociación Leader Ponent y los consells de la Noguera, Pla d’Urgell, Segarra, Segrià y Urgell. Los proyectos seleccionados son de la cooperativa Som Bastida (Noguera), orientada a la promoción del bienestar personal y la salud mental; las comunidades energéticas Activa, de Ivars d’Urgell y Vallverd (Pla d’Urgell), y La Cerverina (Segarra); la cooperativa de consumidores y usuarios Energies Compartides de Almacelles (Segrià); y Cruma de artes escénicas (Urgell).