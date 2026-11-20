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El Teatre de la Llotja de Lleida programa para mañana El Petit Príncep, que regresa a la ciudad con su 13ª temporada, después de haber pasado por el mismo escenario en anteriores ocasiones. El espectáculo, creado por Àngel Llàcer, Manu Guix y La Perla 29, ofrecerá tres funciones en la sala Ricard Viñes, a las 12.00, las 16.30 y las 19.00 horas.

La producción adapta el conocido relato del escritor francés Antoine de Saint-Exupéry y propone un recorrido musical por la historia de un niño que viaja desde el asteroide B612 hasta la Tierra con el deseo de comprender lo que se esconde en su interior. Durante el trayecto conoce a diferentes personajes, como una rosa, un geógrafo, dos faroleros, un rey y un zorro, que le acompañan en un viaje sobre el amor, la amistad y el sentido de la vida. El montaje combina música, canciones y una puesta en escena visual para acercar el clásico a espectadores de distintas generaciones. El espectáculo está recomendado para mayores de cuatro años. Las entradas tienen un precio de entre 29 y 31 euros y se pueden adquirir a través de la página web del Teatre de la Llotja, teatredelallotja.koobin.com.

La producción acumula ya más de 800 funciones y 450.000 espectadores, y se ha convertido en un referente del teatro musical familiar en Catalunya en los últimos años.