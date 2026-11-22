Los discos de vinilo y casetes son algunos de los grandes reclamos de la feria. - COLAU OBRADOR LLINÀS

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El pabellón 4 de Fira de Lleida abrió sus puertas ayer con una nueva edición de LleidAntic, Lleida Retro, Trobada del Disc y Mini ExpoTren. El recinto alberga durante el fin de semana esta coalición de certámenes dedicados a las piezas de coleccionismo y antigüedades, como muebles, joyas o tebeos, junto a más de ochenta vehículos retro y maquetas de trenes.

Una de las novedades de este año, que se encuentra nada más entrar, es la colección Retrobits, una muestra de ordenadores y otros dispositivos que explican el nacimiento de la informática doméstica hasta la llegada de internet. En ella, Francesc Arias, ingeniero y restaurador aficionado, ha conseguido mantener en funcionamiento una veintena de dispositivos, como un Apple I o un Apple II, así como modelos clásicos de IBM o de Commodore.

Otro de los reclamos de esta edición, en este caso de Lleida Retro, es una colección única en todo el Estado de furgonetas Sava J4, que han sido restauradas por Albert Vila, de Alpicat. Entre sus modelos se encuentra un Sava Pegaso J4-1100, restaurado como el camión de Bomberos de la Generalitat que tuvo Almacelles entre los 90 y principios de los 2000. Además, Lleida Retro conmemora los 140 años de Mercedes con una colección que abarca el crecimiento y la modernización de la marca, y también los 75 años de Renault en España. La muestra cuenta con modelos que han participado en el Rally Terres de Ponent y deportivos de alta gama.

Un camió Pegaso, procedent d’Osca, a l’exposició. - COLAU OBRADOR LLINÀS

En el apartado del coleccionismo, los amantes de los trenes tienen expositores con maquetas de locomotoras y vagones, y algunos escenarios montados con raíles y trenes en funcionamiento. Los vinilos tienen su espacio con colecciones de música española e internacional de todas las décadas.

Desde la organización explicaron en la presentación del evento que se esperan unas 7.000 personas y seguían siendo optimistas pese a la previsión meteorológica marcada por las lluvias.