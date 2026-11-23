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La sexta edición de la Expo Torrefabrick cerró ayer domingo sus puertas en el Pabellón Municipal Manel Bosch de Torrefarrera, después de un fin de semana dedicado al mundo de las construcciones LEGO. Más de un centenar de personas acudieron durante las dos jornadas para visitar las diferentes exposiciones y disfrutar de las actividades programadas. La muestra, organizada por Ilerbrick y Smart School con la colaboración del ayuntamiento de Torrefarrera y de la Diputación de Lleida, contó con construcciones de diferentes temáticas, talleres infantiles y actividades de robótica. Entre las propuestas destacaron el concurso de dioramas, abierto a participantes a partir de seis años y con la temática Somnis, en el que los concursantes tuvieron que crear sus construcciones durante la Torrefabrick con las piezas disponibles en la zona de montaje libre. El certamen contó con 30 plazas y repartió diez premios. También se celebró la competición de la minifigura escondida, en la que los visitantes tuvieron que localizar personajes ocultos entre los dioramas. Otra de las iniciativas fue el reto de reunir más de 5.000 minifiguras LEGO en una misma exposición, para que los asistentes pudieran aportar sus propias figuras.