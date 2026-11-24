Alumnis de la UNAV debaten en la Llotja
La Llotja acogió el sábado la mesa redonda anual de Alumni Universitat de Navarra (UNAV) en Lleida, que reunió a una veintena de asistentes y en la que participaron tres antiguos alumnos de la UNAV.
La Llotja acogió el sábado la mesa redonda anual de Alumni Universitat de Navarra (UNAV) en Lleida, que reunió a una veintena de asistentes y en la que participaron tres antiguos alumnos de la UNAV.
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