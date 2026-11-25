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La escritora Montse Sanjuan presentó ayer su novela La nosa en la Biblioteca Marquès d’Olivart de Les Borges Blanques, dentro de los actos del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Ambientada en la posguerra, la obra narra la historia de una joven que lucha por encontrar su propio camino en una sociedad que limita sus derechos. La novela aborda temas como el maltrato y la capacidad de supervivencia.