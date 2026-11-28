Las estafas ya superan el 24,5% del total de delitos denunciados en las comarcas leridanas, según cifras del ministerio del Interior de 2025. Y, además, mientras la criminalidad en su conjunto registró un ligero descenso el año pasado, se produjo un incremento en las denuncias por estafa. Afecta a personas de cualquier edad y nueve de cada diez se cometen de manera virtual, aumentando en épocas de mayor actividad de compras online como el Black Friday y las campañas navideñas o de rebajas. Los datos de Interior muestran que los leridanos mayores de 65 años ya sufren más estafas que hurtos. Concretamente, el año pasado se registraron 806 victimizaciones en la provincia por estafas, representando el 15,6% del total de la población víctima de un delito. Si se compara con 2021, después de la pandemia y el aumento del comercio electrónico, las victimizaciones por estafa a partir de los 65 años en Lleida casi se triplicaron.

En cuanto a los fraudes informáticos, el año pasado se contabilizaron 610 victimizaciones de mayores de 65 años en las comarcas leridanas, siendo el 36% del total de víctimas de toda la provincia por este tipo de delito. Respecto a 2021, se han triplicado.

En cambio, los datos de criminalidad de Interior apuntan a que en 2025 hubo 611 personas mayores de Lleida que sufrieron un hurto, representando el 0,6% del total de victimizaciones y un aumento del 16% respecto a 2021. Solo el año pasado, de los delitos sufridos por mayores de 65 años en la demarcación, el 30,8% fueron por estafas y el 23,3% por hurtos.

Los Mossos d’Esquadra llevan a cabo diferentes medidas preventivas para evitar que los mayores de 65 años sean víctimas de estafas y hurtos. Una de ellas es la que hacen a través del teatro, actualizando los contenidos ante el aumento de las ciberestafas entre este grupo de población. Además, se incluyen otros consejos relacionados con hurtos y robos como los conocidos como “de la mancha” y “de la siembra”. Entre los más habituales también se encuentran los falsos revisores del gas o de la luz, los hurtos en los cajeros automáticos o los fraudes a través de los mensajes de móvil.