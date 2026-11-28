Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Guissona estrenó ayer el Genet d’Honor, una nueva distinción municipal de carácter bienal que quiere reconoce a personas y colectivos cuya aportación ha sido decisiva para la trayectoria, el desarrollo y la identidad de la localidad. En su primera edición, el galardón recayó en Jaume Alsina Calvet, empresario de 91 años y fundador de bonÀrea.

El homenajeado afirmó que “este premio es muy especial, porque supone un reconocimiento a muchos años de fuerza, trabajo y constancia”. Alsina quiso compartirlo y hacerlo extensivo “a todas las personas que han cabalgado y siguen haciéndolo para que Guissona y la Segarra sean el mejor lugar del mundo”. El fundador de bonÀrea reconoció que los inicios no fueron fáciles, pero que “hemos conseguido generar nuevas oportunidades en el mundo rural”. Por su parte, el alcalde, Jaume Ars, destacó la estrecha vinculación de Jaume Alsina con la transformación económica y social del municipio. El presidente del Parlament, Josep Rull, definió al homenajeado como “el gran homenot de la Segarra y de la nación catalana”, mientras que el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, hizo referencia “a su liderazgo para crear un modelo único en el mundo”. El delegado del Gobierno, José Crespín, puso en valor su capacidad por haber creado “una Guissona abierta, diversa y llena de vida”.

El acto contó con la glosa de Josep Santacreu y Bàrbara Pons, que destacaron “el emprendimiento, valentía, innovación, generosidad, arraigo al territorio y visión de futuro del homenajeado, con una empresa que crece sin olvidar nunca sus orígenes”. Fundador de bonÀrea en 1959, Jaume Alsina ha estado al frente de la compañía durante más de seis décadas.

La gala, que dejó pequeño el Teatre Ateneu, estuvo amenizado con la música de Xesco Grau e Isaac Fonoll, que ofrecieron la interpretación con flauta y piano de las piezas You raise me up de Brendan Graham y Rolf Lovland, El Rossinyol y Hallelujah de Leonard Cohen.

El nombre del premio hace referencia a un jinete romano. El galardón es una estatua de bronce con un hombre a lomos de un caballo, que se ha convertido en uno de los símbolos arqueológicos de la antigua Iesso y de la Guissona contemporánea. La pieza original, del siglo II d. C., fue descubierta en 1967 durante unas obras. La Generalitat la adquirió en 2019 y ahora la custodia el Museu de Guissona. El artista de Ivars d’Urgell Erik Schmitz ha diseñado el prmio haciendo una reproducción inspirada en esta pieza arqueológica.