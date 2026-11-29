Publicado por Ignasi Gómez Cabrera Lleida Creado: Actualizado:

Con aplausos al unísono del público, el tema Celebration, de Kool & The Gang, dio el pistoletazo de salida ayer por la tarde en la Llotja de Lleida a una nueva edición de Mamapop, el concierto solidario contra el cáncer de mama. En esta ocasión, bajo el título Disco Remember, el espectáculo musical convierte los grandes éxitos de los años ochenta y noventa en una cita que vuelve a batir récords. La respuesta del público ha sido extraordinaria y el aforo para las cinco sesiones previstas inicialmente está agotado desde hace semanas o a punto de agotarse. Ante esto, la organización anunció —por primera vez— una sexta función prevista para el domingo 10 de enero (18.00), que permitirá ofrecer unas mil localidades más. Esta se añade a las tres programadas para este fin de semana y a las dos del sábado 9 de enero, para las cuales quedan unas pocas entradas disponibles. “Estamos muy contentos y orgullosos de la respuesta de la gente de Lleida. Todo apunta a que conseguiremos algo impensable: llenar seis veces la Llotja”, destacó Manel Simon, impulsor y director artístico del proyecto.

A Celebration le siguió September de Earth, Wind and Fire, canción con la que el público, que llenó el auditorio Ricard Viñes del equipamiento leridano, ondeó sus brazos de lado a lado, dejándose llevar por la música. Sobre el escenario, 35 músicos y bailarines ofrecieron una producción de gran complejidad y calidad artística, que a lo largo de dos horas revivió la época dorada de las discotecas con grandes éxitos de artistas como Madonna, George Michael, Whitney Houston y Gloria Gaynor, entre otros.

Simon señaló que el éxito de Mamapop recae en “un equipo profesional que trabaja para erradicar el cáncer de mama y por la música de calidad, un espectáculo de máxima complejidad pero de muy alto nivel, hecho que fideliza a un público, y, sobre todo, que nuestros beneficios se destinen a la lucha contra la enfermedad”, explicó.

Aparte de Simon, la iniciativa lleva el sello de profesionales como el productor Josep Maria Bossa en la dirección musical, Alfons Pérez en la técnica y Víctor Rodrigo en la coreografía. Cuenta también con músicos y solistas como Paula Costes, Toni Gilabert, Nerea Garcia, David Honrubia, Irene Olivé, Maria Fernández, Xènia Pérez, Anna Simon Massot, Pol Simon y Nomis Lenam, acompañados de miembros de las orquestas sinfónicas Julià Carbonell de les Terres de Lleida y del conservatorio L’Intèrpret.

Los beneficios de Mamapop se destinan a financiar proyectos del IRBLleida y del IRB CatSud (Tarragona). En sus once ediciones, la iniciativa ha conseguido reunir cerca de medio millón de euros para la lucha contra el cáncer de mama.