Publicado por LAURA GARCÍA · EDUARDO BAYONA · SERGI CAUFAPÉ Creado: Actualizado:

“La lucha contra el fascismo llega a su período álgido. No hay que regatear esfuerzos ni sacrificios”, señalaba Telmo Mompradé, uno de los líderes del batallón en la revista FETE, donde abogaba por “enviar al frente toda la juventud que milita en sus filas”.

Camaradas de la FETE, a empuñar las armas!!!”, llamaba Joaquín Pocino Castillo, maestro de Belver de Cinca, a sus compañeros de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT, en un artículo publicado en el órgano del sindicato el 16 de noviembre de 1936. Les llamaba a alistarse en la Centuria FETE, el embrión de lo que luego sería El Batallón de la Pluma, la milicia de maestros y profesores de instituto que combatiría a los sublevados en los frentes del Sobrarbe y cuyos miembros regresarían, por votación popular después una primera retirada a Francia al decaer La Bolsa de Bielsa, para hacerlo de nuevo en el frente del Ebro.

El sobrenombre de una de las pocas milicias ilustradas que combatieron en la Guerra Civil, cuya epopeya ha sido rescatada por el historiador Herminio Lafoz, tiene un doble origen: la ocupación de sus miembros como maestros y profesores y la presencia de ese elemento, junto con otros como el tintero y el libro, todos ellos apoyados en el yunque, en el anagrama inicial del PSOE, partido fundado en 1879 del que nació el sindicado nueve años más tarde, en ambos casos con Pablo Iglesias como impulsor.

En el batallón, formado en Barbastro en noviembre de 1936, cuando contaba con 82 maestros alistados, y que partió hacia el frente el 14 de diciembre de ese año, hubo una fuerte presencia de trabajadores de la enseñanza de la Franja, caso, además de Pocino, de José Bellosta Otín, de la escuela de Binéfar; Marcelino Bellosta Otín, de las de Colls (Benabarre) y Pont de Montanyana; Cristóbal Blanco Burriel, de Montanyana; Eusebio Malo Jiménez, de la de Denuy (Laspaúles); Aurelio Puisac Comenge, de Lascuarre; Jesús Serrate Castejón, de Candasnos, o José María Coronas, también de Belver.

El batallón, que acabaría integrado en la 43 División que dirigía el Mayor Antonio Beltrán Casaña, El Esquinazau, comenzó su andadura con Telmo Mompradé como comandante (murió en la toma de Biescas el 22 de septiembre de 1937) y formaron parte de ella Manuel Latorre Salas, responsable de Cultura y de Instrucción Pública en el Consejo de Aragón, o Félix Artero Bernad, delegado de esa consejería en Huesca. Más adelante, tras incorporarse la Agrupación Pirenaica en la 130 División, su comisario político pasó a ser Julián Borderas, el sastre jaqués que en diciembre de 1930 había cosido la primera bandera tricolor, con la franja morada, para la fallida asonada contra la monarquía de los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández.

“Primero, triunfar; después. estructurar y educar”, arengaba Pocino en su artículo, cuando la Centuria previa al Batallón comenzaba a tomar cuerpo. “¡Adelante, maestros! Nuestros hermanos los campesinos y obreros nos esperan”, añadía. No puede calificarse de premonitorio, ya que, si bien el apartado militar fue el nuclear de la unidad, esta no fue ajena a la llamada “alfabetización de trinchera”, que desembocó a finales de enero de 1937 en la creación de las Milicias de la Cultura, a las que el Gobierno llamó “a todo el personal docente masculino (...) siempre y cuando no se hallen perstando servicio activo de enseñánza en centros que funcionen u otro servicio concreto de guerra”.

El Batallón de la Pluma se adelantó a esa medida, de la que los milicianos ilustrados fueron más bien pioneros: desde su partida al frente mes y medio antes, sus miembros ofrecían en las escuelas de adultos de las localidades en las que se encontraban charlas de contenido científico de unas dos horas de duración y cuyo tema central proponían los asistentes el día anterior.

Junto con la creación de la milicia, explica Lafoz, “la FETE movilizó a sus afiliados para el envío de recursos a los frentes y para la participación en los programas emanados de la administración educativa”, algo que tuvo especial incidencia en “el terreno de la alfabetización y de la ayuda a los niños en general, y a los niños refugiados en particular”. El sindicato de los maestros y profesores también tuvo una activa particupación en el ámbito de la propaganda a través de su semanario FETE.

Colectas de fondos en las escuelas Las escuelas se movilizaron para apoyar al Batallón de la Pluma. Las investigaciones de Herminio Lafoz documentan colectas organizadas por escolares y maestros de, entre otras localidades, Azanuy, Aler (Benabarre), Zurita (Baélls), Benabarre, Santorens (Sopeira), Ontiñena, Güel, Cajigar y Binaced. En la escuela de Albalate de Cinca llegaron a recoger 250 pesetas que permitieron comprar la lana con la que las maestras, las alumnas y algunas exalumnas elaboraron 40 toallas, 18 jerséis y 48 pañuelos de bolsillo.

Más tejedoras que lana disponible Las escuelas de Albelda, Caladrones (Benabarre), Tamarit de Llitera, Binéfar, Saidí y Rocafort (San Esteban), entre otras, respondieron en octubre de 1936 al llamamiento de FETE-UGT para confeccionar jerséis, guantes, calcetines y prendas de abrigo con destino a los integrantes del Batallón de la Pluma con el contingente de lana del sindicato. Este, todvía como Centuria de milicianos, había tenido su campamento de formación en Boltaña, en el prepirineo. Partió el 14 de diciembre y permaneció en el Pirineo los primeros meses.