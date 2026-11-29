El Hospital Universitari de Santa Maria de Lleida ha puesto en marcha el programa Caliu, una iniciativa innovadora de la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria (UTCA), en colaboración con los dispositivos comunitarios de proximidad del centro. De momento, ya han participado siete pacientes. El programa está liderado por el dietista-nutricionista Cristian Didier Hernández, junto con la psicóloga Rocío Ponce, y se enmarca dentro de la actividad de la unidad liderada por Gina Badia. El proyecto nace con el objetivo de ayudar a los y las pacientes a trasladar a su día a día los aprendizajes y las estrategias que han trabajado durante las sesiones terapéuticas. Los profesionales destacan que una de las dificultades habituales en el proceso de recuperación de los trastornos de conducta alimentaria es afrontar las comidas en el entorno cotidiano, especialmente en casa, donde pueden reaparecer miedos, conductas de evitación y las dificultades relacionadas con la alimentación.

Para abordar esta situación, Caliu incorpora una de las principales herramientas terapéuticas, que es compartir las comidas entre pacientes y profesionales sanitarios en contextos reales. Esto permite trabajar las dificultades asociadas a la comida con pautas, modelos y estrategias de regulación emocional. Se hace creando un ambiente de confianza y seguridad para recuperar una relación más saludable con la alimentación. Las intervenciones se hacen en diferentes espacios, según los objetivos de la terapia y la fase del tratamiento: las consultas de salud mental, la cafetería del hospital y el domicilio del paciente. La participación de la familia también puede formar parte del proceso. La iniciativa busca que los avances terapéuticos se mantengan en la vida diaria, contribuyendo a la recuperación y a prevenir recaídas.