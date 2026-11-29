Los promotores de la iniciativa con un cartel para celebrar la recaudación lograda en esta edición. - COMUNICACIÓ CASTELLERS DE LLEIDA

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La quinta edición del Movember de Lleida ha conseguido recaudar 9.000 euros gracias a la subasta solidaria de bigotes, las aportaciones en la fila cero y la barra solidaria de los Castellers de Lleida, impulsores de la iniciativa con la colaboración del Club Esportiu Lleida, Postureig de Lleida y el IRBLleida.

Los miembros de la colla castellera han sido uno de los principales activos de esta edición, en que también se han sumado a la causa bomberos o autoridades como Jordi Verdú, diputado de Promoción Económica de la Diputación de Lleida. También han participado y colaborado comercios, establecimientos, entidades y particulares.

La recaudación lograda se destinará a la investigación del cáncer de próstata, el cáncer de testículo y la salud mental masculina a través del IRBLleida.