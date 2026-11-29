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Los orígenes del Batallón de la Pluma conectan con otro de los episodios de la Guerra Civil que se han visto eclipsados, o situados en zonas de penumbra, por la orientación mayoritaria de los focos de la historiografía: la Operación Baleares, la invasión de Mallorca por una milicia impulsada por el capitán de aviación Alberto Bayo a la que Estat Català aportó más de 4.000 de sus 6.000 integrantes.

La operación pretendía echar de la isla a los militares sublevados que la controlaban desde el 19 de julio de 1936 para evitar que se convirtiera, como acabó ocurriendo, en una base aérea desde la que los insurrectos se dedicaron a lanzar ataques aéreos contra el litoral mediterráneo, mayoritariamente leal a la República desde Girona hasta Málaga al comienzo de la Guerra Civil, aunque esa situación fue cambiando con el tiempo.

El desembarco, con Menorca, la única isla que no controlaban los sublevados como cabeza de puente, tuvo lugar el 16 de agosto, nueve días despues de que la columna valenciana de Manuel Uribarri hubiera tomado Formentera y menos de una semana después de que las dos unidades rindieran Ibiza.

La operación, iniciada en modo relámpago, se mantuvo hasta la noche del 4 al 5 de septiembre, cuando el presidente del Gobierno, Francisco Largo Caballero, ordena una evacuación que acabaría dejando a cientos de milicianos en manos de los militares sublevados.

La fuerza expedicionaria, que en dos semanas había avanzado doce kilómetros y se disponía a asediar Manacor, no pudo resistir, pese a contar con apoyo tanto aéreo como de artillería naval, el contraataque de los sublevados, que en esas dos semanas recibieron el apoyo del primer contingente militar enviado por Mussolini desde Italia, compuesto por tres cazas y tres hidroaviones.

Todo acaba cuando el 20 de septiembre los sublevados toman Ibiza y Formentera, hacia donde se habían ido retirando los milicianos antes de regresar hacia Barcelona y València.

En esa operación participaron 15 leridanos, según los datos facilitados por Estat Català: Josep Riu Bellmunt, Josep Boldú Segarra, Doménec Benet Faura, Joan Farran Andreu y Amat Benet Vallverdú, de Les Borges Blanques; Josep Vilalta Escolà, Josep Pifarré Barrull y Eduard Rocabayera Serra, de Lleida; Enric Sirvent Salla, de Linyola; Josep Corberó Cos, de Bellcaire d’Urgell; Reis Bertral Terré, de Alós de Balaguer y Simó Argilés Palau, de Puigverd de Lleida, vivieron para contarlo. Manel Alòs Pons, de Albesa, e Indaleci Borràs Serres murieron combatiendo en Porto Cristo, el enclave de la zona occidental de Mallorca que los expedicionarios tomaron en su primera jornada de desembarco y que renombraron como Porto Rojo.

Una compañía de supervivientes de la frustrada campaña insular se unió a la Centuria Alto Aragón, una amalgama de republicanos en la que confluían parte de los maestros que luego formarían el Batallón de la Pluma, la mayoría de ellos huidos de la zona sublevada, voluntarios de la Franja y el Grupo Alpino del Ateneu Sindicalista de Sabadell.