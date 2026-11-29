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“Las mujeres supervivientes de la violencia machista tienen daños cerebrales”, así lo afirmó ayer el doctor en neuropsicología clínica Miguel Pérez, del GT Neuropsicologia Lleida-Pirineus, durante la segunda y última jornada del III Congrés Professional Intergrupal de Psicologia, organizado per la delegación de Lleida del COPC y la Universitat de Lleida. Pérez afirmó que estas mujeres acumulan diversos mecanismos de daño como el estrés mantenido, los golpes en la cabeza y la falta de oxígeno por intentos de estrangulación, que además se repiten en el tiempo. El resultado, explicó, es “un nuevo fenotipo de daño cerebral” que la neuropsicología no había estudiado hasta ahora, por lo tanto lo que se sabía sobre traumatismos o hipoxia no se puede aplicar sin más. Lo ilustró con dos casos, el de una superviviente de 40 años con violencia psicológica y la memoria verbal muy deteriorada, y el de una de 32 con un perfil similar a una demencia. Pérez recordó que la violencia de género es un problema social, fruto del machismo, y que su investigación integra la parte social, con mujeres supervivientes y con todas las cautelas éticas para no revictimizarlas.

La jornada incluyó también, entre otras, una mesa redonda donde se trato la convivencia desde el cambio climático y una conferencia sobre los conflictos en la juventud.