El alarmante estado de salud de Lydia Lozano al descubierto: "Estoy hecha una mierda"

Ni que fuéramos shhh ha capturado la atención de todos, incluso de los audímetros. Apenas cuatro días después de su emisión en abierto en el canal Ten, el programa ha logrado un impresionante 3% de share y ha atraído a 1.022.000 espectadores únicos, llevando a la cadena a alcanzar máximos históricos - y sigue creciendo-.

El "renovado Sálvame" ha demostrado que la audiencia sigue queriéndolos, extrañándolos y, sobre todo, que solo ellos saben cómo entretenernos y generar memes icónicos cada minuto.

Ni que fuéramos shhh conserva la esencia de su predecesor, comentando la actualidad del corazón y convirtiendo la vida de sus colaboradores en una telenovela diaria, logrando que sintamos emociones intensas sin despegarnos del televisor. Esto es lo que nos hizo sentir Lydia Lozano el pasado jueves, cuando un micrófono abierto reveló que la colaboradora no estaba pasando por su mejor momento, preocupando a los espectadores.

Lydia sufrió una aparatosa caída en el talent show de baile Baila Como Puedas, lo que la llevó a ser intervenida quirúrgicamente debido a una fractura en la vértebra T11: "Tengo un dolor lumbar por haber tenido la vértebra rota y no me averiguan qué me pasa. El lunes me hacen un TAC. No puedo más."

Lozano, visiblemente emocionada, añadió: "Sabes que soy muy coqueta y me he pintado los labios y un poco de colorete. Tengo todos los dolores del mundo, llevo como una serpiente de hierro en la espalda, que tengo que llevar menos cuando me meto en la cama. Tengo un dolor horroroso y cuidándome la osteoporosis."

Pero los espectadores se preocuparon aún más con sus declaraciones: "Estoy destrozada, no me puedo ni mover. Es que me duele mogollón desde lo del radio… Yo que soy tan activa verme así. Ayer no me podía poner el sujetador, estoy hecha una mierda. Me dijeron que tenía pegadas 3 vértebras... Me he dormido a las 5 de la mañana por el dolor, te ves muy inútil."

Esperamos que todo quede en un susto y que pronto podamos ver a nuestra Lydia bailar el chuminero -o lo que sea- solo como ella sabe hacerlo.