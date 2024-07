Víctor Sandoval y Marta Riesco buscan representar a España en Eurovisión 2025

Víctor Sandoval y Marta Riesco han confirmado su intención de representar a España en Eurovisión 2025. La dupla participará en el próximo Benidorm Fest de TVE con una canción titulada "Al borde del abismo", escrita por Sandoval en los años 80, con la colaboración de Nacho Canut, miembro del grupo Fangoria. "La letra es como '¿A quién le importa?' y os la vais a aprender todos", comentó Víctor durante un encuentro con la prensa para clausurar la temporada del programa de TEN, Ni que fuéramos.

El camino de Sandoval y Riesco hacia Eurovisión promete ser uno de los temas más discutidos en la próxima temporada de Ni que fuéramos Shhh, que comenzará el 2 de septiembre en TEN y también se emitirá en los canales de Quickie en YouTube y Twitch. El programa regresará con novedades en su contenido, un nuevo plató y nuevos colaboradores.

Imagen coral de Ni que fuéramos..GTRES

Entre las nuevas incorporaciones se encuentran Pipi Estrada y Pinocho, el supuesto hermano de Anabel Pantoja, quienes se unirán a Belén Esteban, Lydia Lozano, Chelo García Cortés, Kiko Matamoros, Kiko Hernández y Víctor Sandoval. María Patiño seguirá como presentadora del programa, que ha recuperado la esencia del extinto Sálvame en sus dos meses de emisión en TEN.

Marta Riesco, también conocida por su relación con Antonio David Flores, tiene una conexión especial con Eurovisión desde 2010. Después de no superar el casting de Operación Triunfo, formó la banda I-legal y compuso "No tengas miedo", una canción que fue una de las 313 aceptadas para el festival de 2010, aunque no llegó a ser la seleccionada. Este año, Marta espera poder cumplir ese sueño pendiente.

Víctor Sandoval, por su parte, ha mostrado su pasión por Eurovisión a lo largo de su carrera. Tras el éxito de su canción "Nachopolízate", dedicada a su exmarido Nacho Polo, lanzó "Sandovalízate" en 2015. Sandoval ha confesado que siempre quiso una canción eurovisiva que reflejara su esencia y, según sus palabras, los productores de "Sandovalízate" siguieron sus directrices al pie de la letra. "Yo quería una canción eurovisiva, quería ser yo cien por cien", comentó Sandoval en su momento. Además, reveló que en 1989 se presentó con la canción "Todo tan vulgar", pero fue superado por Azúcar Moreno.

La participación de Sandoval y Riesco en el Benidorm Fest ha generado grandes expectativas entre sus seguidores y en el mundo del espectáculo. Su canción, cargada de historia y emociones, promete ser un fuerte competidor en la selección para Eurovisión 2025. Con un equipo de colaboradores renovado y la energía de sus protagonistas, Ni que fuéramos Shhh se prepara para una temporada llena de sorpresas y momentos memorables.