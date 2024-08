Demet Özdemir: De niña rebelde a icono de moda y estrella internacional

¿Sabías que...?

1. Empezó su carrera en el mundo artístico apareciendo en varios videoclips y trabajando como bailarina para la cantante Bengü. Su sueño es abrir una escuela de danza para dar clase a niños y adolescentes turcos.

2. De pequeña, Demet era muy rebelde. Se escapó varias veces del colegio para ir a ver a su hermana al instituto o para charlar con sus vecinos. Sus amigos eran casi siempre chicos.

3. La actriz es una firme defensora de la belleza natural y aunque confi esa que su físico le ha ayudado en su trabajo, cree que "cuanto menos importancia le das a la apariencia, más guapa eres, lo mejor es sentirse bien con una misma".

4. Para ella, el amor está estrechamente relacionado con la química y la energía: "Enamorarse es mágico, no se puede planificar ni describir y no creo que dure mucho, con el tiempo se transforma en cariño".

Una infancia difícil

Cuando solo tenía 7 años, Demet se enfrentó al complicado divorcio de sus padres. Pasó varios años sin hablar con su progenitor, reconociendo que, cuando era pequeña, le tenía miedo debido a su carácter autoritario. Con el tiempo, ambos se reconciliaron y hoy mantienen una buena relación. Aunque para la actriz, su gran apoyo siempre será su madre, Aysen Sener, y sus hermanos, Volkan y Derya.

Enamorada del amor

Su primer amor fue Gokhan, un profesor de su escuela: "Era un galán, siempre venía con un traje nuevo a clase". Desde ese momento, supo que el amor sería el motor de su vida.

Demet salió durante dos años con Yusuf Çim, su compañero de elenco en Con olor a fresas. Después se le relacionó con Furkan Palali (Habitación 309), con el futbolista Oguzhan Özyakup y con el actor Seçkin Özdemir.

La hermana pequeña

La reina de Erkenci Kus siempre ha dicho que gran parte del su éxito se lo debe a su familia: "Soy la pequeña, llegué por sorpresa y he superado todas las dificultades gracias a ellos". Está muy unida a sus hermanos mayores, con quienes suele compartir momentos a través de las redes. Hace unos días, la intérprete disfrutó de unas vacaciones en la playa con su madre Aysen.

El fin de un romance

"No ha habido infidelidades, nos queremos y no nos guardamos rencor, ni odio. La relación ha finalizado desde el respeto y el cariño mutuo», expresó la actriz tras salir a la luz que se divorciaba de Oguzhan Koç ocho meses después de su boda celebrada a orillas del Bósforo, en el hotel Six Senses (Estambul).

Empezaron a salir en 2021, vivieron una efímera ruptura y regresaron pocos meses después reforzados. Pero finalmente, se divorciaron en abril del año pasado.

Empresaria de éxito

Demet ha abierto un local de ocio nocturno llamado Hol, junto a su amigo Anil Çelik, el inolvidable CeyCey de Erkenci Kus. Los actores se asociaron con Atilla Bingöl y Feyzan Cihan (dos empresarios del mundo del espectáculo) para poner en marcha su nuevo negocio, con el que la actriz pretende diversificar

sus inversiones. Está situado en Maslak, un barrio adinerado de Estambul.

Mejor imposible

Özdemir ha arrasado este año en medio mundo con la emisión de Mi nombre es Farah, una serie de acción y romance en la que comparte guion con Engin Akyürek. Medios otomanos han confirmado el próximo estreno de la tercera parte de Tácticas de amor, dos de las películas turcas más vistas de Netflix.

Y para rematar con un año perfecto, la actriz también está en conversaciones

para protagonizar una película y nueva serie titulada Ask Bir An, que será la continuación de Entre el mundo y yo, disponible en Disney+ y protagonizada por Demet y Bugra Gülsoy.

Un corazón enorme

Hace unos meses realizó una emotiva campaña en contra del sacrificio de perros callejeros en Turquía. En mayo de este año, durante su vista al programa de televisión de Müge Anliy donó cuatro sillas de ruedas. Y hace apenas dos meses, respondió a una fan que la escribió pidiendo apoyo a través de Twitter, justo antes de someterse a una operación. "Mi corazón estará contigo, no olvides lo fuerte que eres, le dijo la actriz".

Su visita a Madrid, un viaje inolvidable

El pasado abril, la actriz pasó unos días recorriendo la capital de España. Demet se alojó en el hotel madrileño Four Seasons, desde donde compartió varias fotografías luciendo un impresionante vestido negro. Demet llegó a nuestro país acompañada de varios amigos, entre ellos, su fiel compañero de aventuras Engin Kocagöz y el músico turco Serhat Sengul.

Juntos recorrieron la ciudad, paseando por la Calle Velázquez o el barrio de Argüelles, donde la intérprete se fotografi ó junto al emblemático edificio decimonónico de la Universidad Rey Juan Carlos. Sus fans se mostraron encantados con el empeño que puso Özdemir en aprender palabras españolas. “Hola” y “Buenas noches” acompañaron las fotos de su viaje, donde no perdió la oportunidad de tomar impresionantes instántaneas en una azotea con vistas a la Gran Vía.