Ana Obregón se gana las críticas de la prensa

No hay verano sin el posado playero de Ana Obregón. En esta ocasión, ha cambiado el bikini y las olas del mar por unas imágenes junto a su hija-nieta Ana Sandra, fruto del esperma de su hijo fecundado en un vientre de alquiler.

La exposición de la pequeña ante las cámaras ha sido objeto de debate en programas como Vamos a ver o Espejo público, donde los colaboradores han sido muy críticos con la bióloga.

"¿Cuántos años tiene la niña? ¿Trabaja Ana Obregón o trabaja la niña? Lástima que no pueda decidir si quiere esto o no que la gente haga exclusivas, lo que hace Ana me parece una explotación de un menor para ganar dinero", expresaba Gema López, mientras Alonso Caparrós aseguraba que Obregón necesita ayuda psicológica: "Está arrastrando a esta criatura, la familia no está siendo responsable con ellas".

Por su parte, Laura Fa también ha querido dar su opinion afirmando que "está criando a la niña en un duelo permanente. Hay ricos que piensan que con dinero le dan todo a las criaturas. La vida la tendrá solucionada, pero hay un tema emocional y mental que le va a ser más perjudicial que otras cosas".

Una familia preocupada

La familia de Ana parece un poco preocupada por la obsesión que tiene con el recuerdo de Aless y la forma en que está criando a Ana Sandra, pues parece empeñada en convertirla en un clon de ella misma y de su hijo Aless.

"Mis hermanas me dicen que estoy un poco obsesionada, pero tienen que entender que Anita es la que me está ayudando a pasar el duelo de mi hijo", aseguraba la socialité en su última entrevista.