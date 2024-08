Sofía Suescun da voz a un tema tabú: las madres que anulan a sus hijos

Sofía es una mujer valiente capaz de ganar Supervivientes, convertirse en una de las influencers más queridas de España o adoptar a todo ser viviente que se cruce en su camino.

Pero, esa fortaleza y valentía se acaban cuando empieza a hablar su madre, Maite Galdeano. «Desde pequeña siempre ha querido que sea la mejor. Cuando no lo era estaba doblemente mal porque no había contentado a mi madre.

Me ha hecho sentir mal porque no le parecía que estaba en mi mejor versión», explicó Sofía, asegurando que echó a su madre de casa porque no soportaba sus contínuos ataques de celos hacia Kiko Jiménez: «Hay un momento que me miro al espejo y digo “ya esta no puedo más”, me hace un “click” el cerebro».

La influencer también confesó que, tras salir de su casa, Maite amenazó con quitarse la vida, por lo que decidió poner una orden de alejamiento en un intento desesperado por poner fin al conflicto.

Un futuro con Kiko

Kiko Jiménez

Sofia reconoce haber frenado un futuro con Kiko por miedo a Maite: «Me encantaría ser libre, que me pida matrimonio pero pensaba

“esto no puede verlo mi madre”. Si no llega a ser por mi madre quizás le habría dicho que sí me casaba (...).

Me da vergüenza cómo le ha tratado, es injusto, no imagináis lo que ha sufrido Kiko». Por último, la de Pamplona confiesa que le encantaría retomar la relación con su madre, pero solo aceptará su regreso si se pone en manos de profesionales: «Hasta que no reconozca que tiene un problema obsesivo y tóxico conmigo no se va a solucionar».