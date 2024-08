La periodista Marisa Martín Blázquez no puede más: "No estoy enferma, mi delgadez es sana"

La periodista y colaboradora Marisa Martín Blázquez ha utilizado su cuenta de Instagram para expresar su frustración ante los continuos comentarios que recibe sobre su delgadez.

En un mensaje firme, la periodista ha dejado claro que las críticas sobre su peso no deberían ser aceptadas ni normalizadas en ningún caso.

Martín Blázquez ha explicado que su delgadez es parte de su constitución natural y que, además, padece una enfermedad autoinmune que influye en su peso: "No estoy enferma. Mi delgadez es saludable, ya que me alimento muy bien. Sin embargo, mi peso puede variar ligeramente debido a otras condiciones de salud, y al ser delgada, esos cambios se notan más. Esto depende del estado de mi enfermedad crónica, neuromuscular, rara y autoinmune. Pero esto no tiene nada que ver con mi alimentación. Intentar insultar atribuyéndome otra enfermedad muestra una gran falta de sensibilidad, empatía y bondad."

Aun así, ha subrayado que esto no justifica que las personas se sientan con derecho a opinar o a insultar sobre el cuerpo de otros. En su publicación, la periodista ha reflexionado sobre los estigmas asociados tanto a la delgadez como al sobrepeso.

Marisa ha destacado que, al igual que no es socialmente aceptable hacer comentarios ofensivos sobre una persona con sobrepeso, tampoco debería serlo hacia alguien que es delgado: "Así como a una persona con sobrepeso no se le debe decir que 'no coma tanto' o que 'parece una foca', a quienes somos delgadas tampoco se nos puede insultar. Existe tanto gordofobia como 'delgadofobia'."

La colaboradora ha denunciado que estos comentarios son una forma de acoso que, aunque parezca menos agresiva, tiene un impacto significativo en quienes los reciben. Con su mensaje, Marisa Martín Blázquez ha querido poner de manifiesto un problema que a menudo se subestima y que afecta a muchas personas que, como ella, sufren críticas y prejuicios por su apariencia física.