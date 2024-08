La hija de Robert F. Kennedy podría haber sido el motivo de la separación entre Ben Affleck y JLO

El actor ha sido visto en repetidas ocasiones acompañado por Kick Kennedy, la hija de 36 años de Robert F. Kennedy Jr. Ambos han sido vistos en diferentes lugares de Los Ángeles, lo que ha provocado especulaciones sobre la naturaleza de su relación.

A pesar de esto, fuentes cercanas a ambos afirman que, por ahora, solo comparten una amistad. Sin embargo, los rumores han captado la atención de los medios y generado un gran revuelo en las redes sociales, donde algunos incluso sugieren que Kick podría haber influido en la ruptura con JLO.

Kick Kennedy y Robert F. Kennedy JrInstagram

Más allá de su pertenencia a la histórica familia Kennedy, Kick Kennedy ha trazado su propio camino en el mundo del entretenimiento, destacándose como actriz con apariciones en series reconocidas como Curb Your Enthusiasm y The Newsroom. Aunque su apellido es famoso, Kennedy ha dejado claro en varias ocasiones que desea ser reconocida por sus propios logros, no solo por su legado familiar.

Hasta el momento, la relación entre Affleck y Kennedy no ha sido confirmada oficialmente, y los representantes de ambos han optado por no hacer comentarios al respecto. Mientras tanto, los rumores siguen avivando la especulación sobre si esta amistad podría convertirse en algo más, especialmente en medio del turbulento divorcio de Affleck.