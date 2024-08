El verano de 2024 ha traído consigo muchas historias de amor y desamor que están dejando huella en el mundo de las celebridades. Aunque se dice que con la llegada del calor, el romance florece, parece que este año varias estrellas han preferido abrazar la soltería. Después de la sorprendente ruptura entre Alice Campello y Álvaro Morata, y el polémico conflicto entre Yuyee y su ex, Frank Cuesta, surge un nuevo culebrón protagonizado por Natalia Almarcha y Risto Mejide.

Hace apenas una semana, Natalia, farmacéutica de profesión, publicó en sus redes sociales un mensaje que, según dijo, le había enviado una amiga. El texto parecía una advertencia para que se alejara de quienes intentan llenarle la cabeza de negatividad y la menosprecian para sentirse superiores. El mensaje decía algo como: "Deja atrás a los ignorantes que intentan llenarte la cabeza de negatividad para sentirse superiores. Son ellos los verdaderamente tóxicos y con un gran complejo de inferioridad".

Como era de esperar, no tardaron en surgir especulaciones de que estas palabras eran una indirecta hacia Risto Mejide, su pareja en una relación marcada por constantes idas y venidas. Pero Natalia no se detuvo ahí, y el pasado martes, publicó un extenso mensaje en Instagram en el que aseguraba que finalmente estaba "viendo la realidad" sobre su relación con el conocido presentador y publicista.

Lo más sorprendente fue su agradecimiento a Laura Fa, una periodista con la que Risto ha tenido varios enfrentamientos. Laura Fa fue duramente criticada por Risto después de que afirmara que fuentes cercanas a Mediaset le habían informado sobre una posible "conexión" entre Sarah Santaolalla, una colaboradora habitual de la cadena, y el propio Risto Mejide. Risto, enojado, no tardó en arremeter contra la periodista en Instagram diciendo: "¿Y quién es esta Laura Fa? Una desinformada que, cuando no tiene noticias, se inventa la vida privada de los demás. Algún día se hará justicia con esta 'periodista'. Os lo aseguro". En ese momento, Natalia prefirió no comentar nada. Pero lo curioso es que ahora la farmacéutica ha cambiado de parecer.

En su reciente publicación en Instagram, Natalia escribió: "Para empezar, quiero hacer público algo que nunca me atrevería a decirte por privado, ya que siempre he sido muy cobarde para hablar con los periodistas de la prensa rosa. Laura, no te conozco e incluso te confieso que he pasado bastante tiempo sin entender por qué sacabas tanta información sobre mí... Y ahora es cuando entiendo que es tu trabajo, que tú solo informas de lo que recibes de la gente muy allegada a esa persona... Y contra eso no se puede hacer nada".

Historia de Natalia en Instagram,Instagram @natalia_almarcha

En este extenso mensaje, Natalia parece mostrar una comprensión hacia el trabajo de los periodistas del corazón que antes no tenía, e incluso expresa su gratitud a Laura Fa por tratar de protegerla. En un giro inesperado, asegura que no tiene nada en contra de la periodista y que ha revisado los vídeos que Laura dirigió hacia ella, notando que, en muchos de ellos, la defendía. "Me parece muy bonito que nos ayudemos de mujer a mujer, gracias", concluyó.

Además, Natalia aprovechó para disculparse con todos los reporteros a los que nunca había respondido: "Siento todas las veces que no he contestado (y seguiré sin hacerlo) a periodistas de la prensa rosa. No es por ir de prepotente, es que me da pavor. No me gusta que se hable de mí, pero entiendo vuestro trabajo".

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. Cientos de comentarios inundaron la cuenta de Instagram de Natalia apoyándola por su postura y por defender a Laura Fa. Entre los mensajes de apoyo, destacan algunos como: "Gracias por defender a Laura. No se merece las amenazas que Risto le hizo este fin de semana", "Menos mal que has abierto los ojos. Tienes el apoyo de todas las mujeres de este país", o "Es de sabios rectificar y más cuando no te gusta la prensa rosa". Pero uno en particular llamó la atención: una joven comentó que había visto a Natalia llorando en Andalucía a finales de julio y que ella misma había filtrado esa información a Laura Fa, explicando que la periodista solo intentaba protegerla.

Mientras tanto, Risto Mejide sigue adelante con su vida y ha concedido entrevistas recientes en las que habla sobre temas personales y profesionales. En una de ellas, rememoró su trabajo en Operación Triunfo, su infancia, su calvicie, la inseguridad que le provocaban sus dientes, su familia y sus creencias religiosas: "Estuve en un colegio del Opus y con 17 años estuve a punto de entrar en la Obra, quería ser numerario. Pero, como era menor de edad, necesitaba una carta firmada por mis padres. Entonces mi madre me dijo que me la firmaba en septiembre, pero después del verano dije 'va a ser que no'... Porque me fui a Oxford y conocí a las italianas".

Dibujo de Joaquin Phoenix realizado por Natalia AlmarchaInstagram @natalia_almarcha

Por su parte, Natalia Almarcha parece enfocarse en su bienestar personal. En las últimas semanas, ha compartido imágenes jugando al golf y ha revelado uno de sus talentos ocultos: la pintura. Recientemente, mostró un impresionante retrato de Joaquin Phoenix como el Joker, así como varios bocetos de Jack Nicholson, también en su icónica interpretación del Joker. Incluso, ha preguntado a sus seguidores por futuras ideas para sus proyectos artísticos, con Ricky Martin y Paul Newman siendo los más votados por sus seguidores.