Las parejas más icónicas de nuestra televisión

Su relación no es real, pero se han convertido en nuestros favoritos porque consiguen que riamos, soñemos y aprendamos que el amor es algo más que gestos románticos.

El amor es algo más que bombones en una caja roja o ramos de flores descomunales. No todos sabemos definirlo, y es difícil encontrar las palabras adecuadas. Mientras que las comedias románticas más vistas de la historia del cine, como Pretty Woman, Dirty Dancing, El diario de Noa o Sucedió en Manhattan, entre otras, tratan de edulcorar e idealizar una relación, el sello español nos trae la comida más actual con sus parejas de ficción más icónicas.

Puede que no estén juntos en la vida real, pero te han hecho soñar todas cada una de las veces que las has visto. Algunos han tenido romances cómicos y sarcásticos, otros profundos y emocionales e incluso has llegado a ver el brillo en los ojos de las primeras veces. Ellos son los personajes y tú los ojos que se enamoran de cada detalle, capítulo a capítulo.

La ficción española tiene ese algo especial teñido de romanticismo que pone el broche final a una buena serie. No son relaciones perfectas ni idílicas, y eso es precisamente lo que nos ha llevado a sentirnos entendidos e identificados. Nos entretienen, y también puede que nos ayuden a tomar ciertas decisiones. Además, acabamos empatizando tanto con ellos que vivimos su relación como si fuera la nuestra. Sobre todo, si hablamos de estos cinco dúos que han marcado un antes y un después.

'Escenas de matrimonio'

Pepa y Avelino

Siempre ha sido una serie épica. No obstante, si hay una pareja que destaca por encima de todas las demás en Escenas de matrimonio, esa es la de Pepa (Marisa Porcel) y Avelino (Pepe Ruiz). Ambos representan a una pareja mayor con años de convivencia, cuyas interacciones y disputas reflejan con humor y realismo las tensiones y cariños de una relación de larga duración.

Su estilo de comunicación es directo (y a menudo, con mucho sarcasmo), pero precisamente eso es lo que ha hecho que sean uno de nuestros dúos favoritos de la televisión.

‘Aquí no hay quien viva’

Belén y Emilio

No hay nada mejor que un episodio de Aquí no hay quien viva, una serie que, pese al paso de los años, sigue siendo inolvidable. En parte, por su humor y las situaciones hilarantes en las que se ven envueltos sus personajes. Entre ellos, Emilio (Fernando Tejero), el portero del edificio, y Belén (Malena Alterio), una de las inquilinas.

Su relación está llena de altibajos, malentendidos y situaciones cotidianas cómicas que conectaron con la audiencia convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión española.

‘Cuéntame cómo pasó’

Antonio Alcántara y Mercedes Fernández

Da igual qué edad tengas, porque es un clásico que conquista a cualquier generación. Antonio (Imanol Arias) y Mercedes (Ana Duato), protagonistas de Cuéntame cómo pasó, representan a la perfección a la familia española de clase media durante las décadas de los 60 y 70.

Su relación se enfrenta a desafíos históricos, sociales y personales, ofreciendo una historia de amor que refleja las esperanzas, sueños y dificultades familiares.

‘Los hombres de Paco’

Lucas y Sara

Desde cantar su canción a todo pulmón hasta enamorarnos perdidamente de ellos (hasta las trancas), la historia de amor entre Lucas (Hugo Silva) y Sara (Michelle Jenner) fue algo polémica: en la serie, él tiene 33 años y ella 15. Sin embargo, la intensidad de sus primeras experiencias y las emociones de Sarita resonaron con muchos jóvenes de la época, convirtiéndolos en una pareja icónica, a pesar de la distancia y las infidelidades.

'Los Serrano'

Diego Serrano y Lucía Gómez

Una pareja entrañable que se enfrenta a los retos de criar hijos de matrimonios anteriores bajo un mismo techo. En Los Serrano, su relación y dinámicas familiares muestran de forma cómica los retos y recompensas de formar una familia moderna. Esto hizo que muchos espectadores se identificaran con sus experiencias y se encariñaran con Antonio Resines y Belén Rueda.