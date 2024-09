En medio de la crisis del grupo, Anahí confirma que ‘RBD’ grabó canciones para un nuevo disco

Tras el éxito de Soy Rebelde Tour, la banda se disolvió debido a varios problemas con su manager, Guillermo Rosas, quien fue despedido por irregularidades en las finanzas de RBD.

A pesar de la mala relación actual entre los componentes del grupo, Anahí ha confesado en una entrevista que tanto ella como Maite Perroni, Christopher Uckermann, Dulce María y Christian Chávez grabaron canciones inéditas para un nuevo álbum de estudio:

"No sé si se podrá hacer, lo veo complicado. En este momento cada uno va por diferentes caminos, pero quién sabe. Yo la verdad no hago planes, en la vida he aprendido que solo tenemos el aquí y ahora. Hay que agradecer lo vivido".