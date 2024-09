Çağatay Ulusoy se convierte en el actor mejor pagado de Turquía con su nuevo proyecto

El actor turco Çağatay Ulusoy, conocido por protagonizar series de éxito como El sastre, ha comenzado el 2024 con una excelente noticia: ha firmado un acuerdo con Tims&B Productions para liderar el reparto de una nueva producción titulada Eşref Rüya. Según la periodista Birsen, el actor recibirá 3,5 millones de liras turcas por capítulo, lo que lo convierte en el actor mejor pagado en la historia de Turquía.

Aún se desconocen muchos detalles sobre la serie, incluyendo la fecha de inicio del rodaje, pero se ha revelado que la trama seguirá a Ashraf, un joven aprendiz de mecánico de 14 años, y su primer amor, Roya, de quien se enamoró en su infancia.

Nacido de madre bosnia y padre búlgaro, Çağatay Ulusoy comenzó sus estudios en el Departamento de Diseño de Jardines y Paisajismo en la Universidad de Estambul. No obstante, a los 19 años, decidió incursionar en el mundo del modelaje para generar ingresos adicionales, lo que lo llevó a descubrir su verdadera pasión: el espectáculo.

Çağatay Ulusoy

Su carrera despegó rápidamente tras ganar el título de Mejor Modelo de Turquía en 2010, lo que le abrió las puertas a su primer papel importante en la telenovela El secreto de Feriha, donde compartió escena con Hazal Kaya. Tan solo un año después, debutó en la gran pantalla con un papel en la película Anadolu Kartallari (2011). En una entrevista, el actor confesó: "Todo sucedió muy rápido, me costó adaptarme. Mi vida cambió de la noche a la mañana. Incluso ahora me emociono cada vez que me pongo frente a una cámara".

En 2018, Ulusoy fue seleccionado para protagonizar The Protector, la primera serie turca original de Netflix, una actuación que le valió reconocimiento a nivel internacional. Incluso Jason Winston George, conocido por su papel en Anatomía de Grey, elogió su trabajo en la serie.

En 2021, el actor regresó a Netflix con la película Vidas de papel, donde interpretó a Mehmet, un joven que adopta a un niño huérfano. Ulusoy ha demostrado ser un artista versátil, no solo por su habilidad actoral, sino también por sus talentos como baterista y pintor, algo que comparte con sus 10 millones de seguidores en Instagram.