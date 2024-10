Rodolfo Sancho: "Si mi hijo fuese una mujer..."

‘El caso Sancho: Versus’. En el tercer episodio de la docuserie de HBO Max, Rodolfo Sancho interviene para dar su versión sobre la relación de Edwin Arrieta con su hijo Daniel, condenado a cadena perpetua en Tailandia por asesinar y descuartizar al médico colombiano: "La situación es la que es y 'no es no'. (...) Si Daniel fuese una mujer, ¿estaríamos pensando en esta situación de antes? No, pensaríamos que es una mujer que han intentado violar".