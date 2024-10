Sofía Cristo sobre Ángel: "Ojalá se pudra en la cárcel"

‘Espejo público’. Sofía Cristo perdió las formas tras la polémica en torno a las fotos inéditas de su madre Bárbara Rey con Juan Carlos I. "Quien le hace daño a mi madre me hace daño a mí y revivir toda la mierda que sale hasta en el telediario… Mi madre era una mujer soltera, libre y podía hacer lo que quisiera. No me conviene seguir comentando estos temas (...) Ojalá se pudra en la put* cárcel" dijo sobre su hermano, a quien demandarán por vender las fotos a una revista neerlandesa.