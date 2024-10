Lety está muerta de celos en 'La fea más bella'

Lety descubre que Marcia pasó la noche en el apartamento de Fernando y se lo cuenta a Tomás. Este último le aconseja a su amiga que se aleje de su jefe y no crea en sus palabras de amor. Al día siguiente, Fernando intenta explicarle a Lety que no pasó nada entre él y Marcia en el apartamento. Mientras tanto, Alicia está hundida en un mar de deudas, pero se niega a empeñar sus joyas y su automóvil. Además, Luigi menciona que boda entre Fernando y Marcia sigue en pie. Lety no puede evitar sentirse triste al escuchar semejante noticia.