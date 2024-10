Esta noche Telecinco celebra el cumpleaños de Julia Roberts con una comedia romántica

Lunes otra vez y el cuerpo lo siente. Regresan los madrugones, que se llevan mejor con una hora extra de descanso tras el cambio de hora. Sin embargo, el sol se despide a las seis de la tarde y el frío empieza a notarse. Aun así, podemos sobrellevar estos meses desde nuestro sofá, arropadas con una mantita y disfrutando de una buena película.

Telecinco sabe cuánto amamos el buen cine y, esta noche a las 22:50, celebrará el 57 cumpleaños de la actriz Julia Roberts con la emisión de su última comedia romántica. En esta ocasión, comparte pantalla con el icónico galán de Hollywood, George Clooney.

Ticket to paradise

Ticket to Paradise (título original) es la comedia romántica que protagonizan Julia Roberts y George Clooney, estrenada en 2022. Dirigida por Ol Parker, conocido por su trabajo en Mamma Mia! Here We Go Again, esta película promete risas y momentos entrañables.

La trama sigue a una pareja divorciada que viaja a Bali con un objetivo: convencer a su hija, Lily (Kaitlyn Dever), de que no debe casarse. Ella se ha enamorado de un joven libanés y tiene la intención de dar el gran paso sin apenas conocerlo. A medida que sus padres intentan frustrar la boda, resurgen viejos sentimientos entre ellos, aportando un toque de comedia y romance a la historia.

Ticket to Paradise aborda temas universales como el amor, la reconciliación y el valor de la familia. Además, ofrece una crítica sobre las decisiones que tomamos a lo largo de la vida y la importancia de la comunicación en las relaciones. La película también explora cómo las experiencias del pasado pueden influir en el presente, un tema relevante para cualquier espectador.

Fotograma de Ticket to Paradise.

Con una gran acogida en las salas de cine, la película recaudó más de 170 millones de dólares. Julia Roberts comentó sobre su experiencia trabajando con Clooney: "Es divertido trabajar con amigos", refiriéndose a la química que han compartido en cinco proyectos a lo largo de los últimos 20 años.

No te pierdas esta divertida comedia romántica que seguramente hará que tu lunes sea más llevadero.