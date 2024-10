Ester Expósito no quiere canciones, es más de flores

David Broncano sigue sorprendiendo con sus invitados y la semana pasada contó con Ester Expósito, una de las actrices más queridas y admiradas entre la juventud española. La madrileña presentó su nueva película, El llanto, y charló con el presentador sobre su carrera y mejores proyectos.

Un tipo muy serio

Me lo parecías porque eras muy tímido, serio y callado. Luego te conocí y me di cuenta de que no lo eras», expresó la intérprete sobre la etapa en la que compartió edificio con Broncano. Él, por su parte, afirmó que nunca le había pedido «ni sal ni nada» y que «cuando nos cruzábamos me decías que era un máquina, el mejor». Entre risas, Ester aseguró que no recordaba nada de eso, «pero si tú lo dices, es que fue así...».

Ligando en los bares

Tras descubrir que Ester ha salido de fiesta con rostros tan conocidos como Froilán, el presentador quiso conocer un poco más sobre las tácticas de ligoteo de su invitada. En este momento, la actriz no dudó en lanzar una pullita a Dani Martín, quien le dedicó una canción insinuando que estaba loquito por sus huesos.

Después de reconocer que no le gusta ligar por redes sociales aunque, «alguno ha caído», la inolvidable Carla de Élite confesó que prefiere los ramos de flores a los mensajes por Instagram: «No hace falta una canción (...). Es más mágico un encuentro en un bar que una relación por Internet».

Respecto a las preguntas clásicas del programa, Expósito se ha negado a responder la relacionada con el dinero porque le da «mucha vergüenza», pero sí ha comentado que en el terreno sexual este mes ha conseguido «un aprobado raspado».