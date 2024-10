Raquel Bollo y el ‘manguerazo’ a Isa Pantoja tras perder la virginidad

La colaboradora ha defendido a su hijo Manuel y a Kiko Rivera, asegurando que, no todo lo que ha contado Isa sobre el episodio de su virginidad, es cierto: «Mi hijo llega y se mete dentro. Le llamaron para que acompañase y acompañó a su primo, pero no vivió lo que pasó allí. Lo que ella no cuenta es que su tío fue el que paró aquello. Las historias contadas de otra manera tienen más morbo».