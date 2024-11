Conflicto familiar en 'Valle Salvaje'

¿Qué va a pasar?

Isabel empieza a sospechar de Sol, el instructor de Bárbara.

José Luis vuelve a humillar a Julio.

¿Qué ha pasado?

José Luis descubre que Julio le mintió y se enfrenta a él.

Isabel ya sabe en qué lugar guarda el dinero Bárbara.

Pedrito rompe una prenda que Bárbara le entregó a Matilde.

¿Qué está pasando?

Tras conversar con Rafael, José Luis devuelve la confianza a Julio y lo hace delante de toda su familia. Posteriormente, Rafael y Julio acuerdan que el primero irá a buscar al albéitar de Ribaestrecha de inmediato. Antes de irse, Rafael visita a Adriana en su habitación, hasta que se queda dormida: es la víspera de la boda. Mientras tanto, Alejo le prepara un pícnic sorpresa a Luisa. La pareja pasa una romántica velada en el campo y acaban besándose.

El día de la boda

¡Llegó el día de la boda de Julio y Adriana! La joven despierta con una carta de Rafael que dice que no estará en su boda. Al mismo tiempo, Sol aconseja a Pedrito que diga la verdad sobre lo que pasó con el vestido de Matilde. Además,

Luisa le ofrece su apoyo a Adriana. «No es fácil casarse con alguien a quien no amas», dice Adriana.

Adriana todavía espera que Rafael detenga la boda, pero no lo hace. Al caer la noche, Adriana vuelve a rechazar a Julio. Este le pide a Victoria que le ayude con su ahora esposa. Al día siguiente, Victoria se enfrenta a Adriana, amenazándola con no ver más a sus hermanos si no atiende a sus obligaciones

con Julio. «No puede seguir esquivándole, por Dios», dice Victoria.

Una visita sorpresa

Domingo, el primo del duque, llega al valle e incomoda a José Luis. Este último y Victoria se preguntan a qué habrá venido el hombre. Por su parte, Mercedes habla con Domingo para que apoye su boda con José Luis, ya que sabe que es de las pocas personas a las que escucha el duque.

Tiempo después

Pasados unos días, El duque se presenta ante Victoria para comunicarle su decisión sobre la boda con Mercedes. Por su parte, al regresar de su largo viaje, Rafael se encuentra con un Julio hundido e infeliz.

La semana pasada, una media de 550.000 espectadores (6,9 % de share) siguieron esta telenovela.

