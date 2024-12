Entrevista a Juanjo Puigcorbé en 'Sueños de libertad'

Con más de cincuenta años de su vida dedicada a la interpretación, Juanjo Puigcorbé es uno de los actores más reconocidos la industria audiovisual española. Su fichaje por Sueños de libertad, la ficción diaria líder en España, fue celebrado por el público. Desde hace unas semanas da vida a don Pedro en las tardes de Antena 3.

¿Cómo se cocina tu llegada a Sueños de libertad? Me llamaron desde la productora y me dijeron que tenían un personaje muy bonito para mí, que quería que lo hiciera yo. En ese momento, la serie ya se había convertido en líder de audiencia. Ante esta llamada, solo puedo dar las gracias, porque me ha permitido subirme al tranvía del éxito que es Sueños de libertad.

¿Está siendo complicado el ritmo de grabación? Yo había trabajado antes con Diagonal en Amar en tiempos revueltos (TVE). Con ellos estuve un año y descubrí que las series diarias son muy duras. Hay que aprender mucho texto, hay que hacerlo bien a la primera o a la segunda y seguir para delante.

¿Qué es lo que caracteriza a una producción diaria? En las series semanales, las películas, o las obras de teatro, el actor conoce el arco completo del personaje antes de comenzar a interpretarlo. Uno sabe cómo empieza su trama y cómo termina. En cambio, en las series diarias ocurre lo mismo que en los folletines del siglo XIX, ni el actor, ni el personaje conocen su destino dentro de la ficción. Simplemente, vive y sobrevive en el presente

En Sueños de libertad, me incorporé en junio y, desde entonces, comenzamos ya a construir las primeras secuencias de mi personaje, don Pedro.

Háblanos un poco de él. Pedro es el padre de Mateo. Este hombre se encontraba en el extranjero por asuntos de negocios y vuelve cuando su mujer le dice que su hijo deja el sacerdocio porque se ha enamorado de una mujer. Es un gran comerciante, es muy rico y, además, amigo de Damián De la Reina.

¿Cómo le definirías? Es un hombre con sus principios. Para él, lo primero son negocios y los sentimientos van aparte. Sin embargo, le sucederán una serie de cosas, dentro de unos 60 capítulos, que harán que salga a relucir una parte de él que todavía no se ha visto.

¿Así que veremos en él una importante evolución? Sí, mi personaje tendrá una importante evolución y va a sorprender al espectador. Don Pedro no se ha enamorado nunca y, pronto, comenzará a descubrir una serie de sentimientos que tenía dormidos. Esos sentimientos se transformarán en pasiones que, digamos, ya no son tan buenas. Esta trama tendrá mucho que ver con el personaje de Digna.

¿Dirías que te pareces en algo a tu personaje? No nos parecemos como tal en nada. Pero, curiosamente, ha ocurrido algo muy gracioso. Al mismo tiempo que estoy grabando Sueños de libertad, estoy haciendo una obra de teatro que se llama Roca negra. Esta obra es la historia de un padre y una hija que tienen una relación determinada. Y en Sueños de libertad, también, formo parte de la historia de un padre con su hijo. Así que, en ambos proyectos, me he puesto el papel de padre.

Entre ambos personajes, sí que hay un paralelismo, ya que ambos se sienten mal por no haber dedicado el tiempo suficiente a sus hijos cuando debían hacerlo

Y tú ¿te has perdido algunos momentos familiares a causa de tu profesión? Los que nos dedicamos al mundo del arte, trabajando tantas horas, muchas veces no tenemos ese contacto con los hijos que nos gustaría. Igual que ocurre con gente que se dedica a otras profesiones que requieren estar lejos de casa temporadas muy largas.

¿Qué está siendo lo más bonito de dar vida a don Pedro? Los hijos siempre quieren tener una relación de cuidado y atención con los padres y ahora mismo está en emisión en Sueños de libertad esa trama de Mateo y Pedro en la que vemos como es su relación. Creo que es una parte muy bonita de su historia. Además, me llevo muy bien con Pablo Béjar, quien da vida a Mateo.

¿Qué te está pareciendo el fenómeno Mafin? Me encanta que las fans de Mafin especulasen con mi personaje cuando se dijo que era conservador. Pero don Pedro, para nada, es un personaje moralista. Él solo piensa si se puede aprovechar de las situaciones que se le van presentando.

Y por último, ¿hay algún proyecto nuevo en el horizonte? Hay propuestas, pero hasta abril o junio estoy centrado en Sueños de libertad.

Las claves del éxito de una ficción líder

La telenovela Sueños de libertad es imparable. La ficción de Diagonal es el nuevo éxito de las tardes de Antena 3 y Juanjo Puigcorbé tiene claro el motivo: «El gran equipo que hay detrás. Tengo que decir que todos mis compañeros con maravillosos y extraordinarios. Son fantásticos todos los actores que forman parte de esta fi cción. Gracias a Sueños de libertad me he reencontrado con muchos compañeros y he conocido a otros tantos que han sido un gran descubrimiento para mí. Todos son de gran nivel. Hay una calidad de interpretación en España altísima y en Sueños de libertad se ve. No hay duda de su excelencia».

Mucho talento sobre las tablas

Después de once años sin subirse a las tablas, Juanjo Puigcorbé ha vuelto al teatro. El veterano actor ha estrenado este año la obra Roca negra junto a María Adamuz. «Esta es una historia muy especial y conectada con la vida real. Son un padre y una hija que se despiden y salen los reproches, las palabras no dichas y las verdades no contadas», comenta Juanjo sobre la trama de la función.