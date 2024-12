La niña que cantó mal el Gordo de la Lotería, es víctima de insultos en redes: “Está triste”

El 22 de diciembre de 2024 será recordado por un incidente insólito ocurrido en TVE durante el sorteo de la Lotería de Navidad. Un hecho que, aunque comenzó como un simple error, rápidamente se convirtió en tema de debate en redes sociales. En un momento, la niña que estaba a cargo de cantar los números anunció un segundo "Gordo", provocando confusión y suspicacias entre los espectadores.

El error ocurrió cuando, al anunciarse el premio, la joven exclamó "4 millones de euros", lo que no coincidía con lo que estaba marcado en la bola. Ante la confusión, el presidente de la mesa corrigió rápidamente el error, aclarando que el monto correcto era "1.000 euros". La niña, visiblemente nerviosa, explicó que alguien le había sugerido decir "4 millones de euros", lo que provocó una avalancha de comentarios en las redes, donde los usuarios comenzaron a especular sobre la transparencia del sorteo. Muchos pensaron que el incidente podría ser parte de un intento de manipulación.

El incidente no tardó en desatar una serie de teorías conspirativas en plataformas como Twitter y Facebook. Los comentarios hablaban de posibles manipulaciones y de un sistema “corrupto” detrás del sorteo, con numerosos internautas convencidos de que no había sido completamente legítimo. "Aquí todo está corrompido", escribieron algunos usuarios, aumentando la incertidumbre y el morbo en torno al suceso.

Sorteo de navidad

El tema fue uno de los principales en la emisión del programa de Ana Rosa Quintana. Fran Almansa, colaborador de Frank Blanco, detalló los esfuerzos que realizó para contactar con la familia de la niña. Según Almansa, intentó comunicarse con personas cercanas a la joven, pero no tuvo suerte. "Me han bloqueado algunos perfiles y el perfil de la niña desapareció", comentó el periodista, haciendo referencia a cómo la situación parecía haberse descontrolado rápidamente. No obstante, el perfil de la joven volvió a estar activo poco después.

Finalmente, Almansa logró hablar con la madre de la niña, quien, según el periodista, se encontraba en una situación emocional muy complicada debido a la controversia. "Está muy triste por tener que pasar por esto lejos de su hija", explicó, y aseguró que todo había sido un “desliz producto de los nervios”. La madre también envió un mensaje a través de Almansa, pidiendo que cesaran los ataques a su hija y las teorías infundadas, ya que había recibido numerosos mensajes discriminatorios. La situación ha generado una enorme atención mediática, pero también ha puesto de manifiesto el impacto que las redes sociales pueden tener en la vida de una persona, especialmente cuando se difunden teorías sin fundamento.