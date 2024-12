Andreu Buenafuente cierra el 2024 con sátiras a Pablo Motos, Iker Jiménez y Juan Carlos I

Andreu Buenafuente despidió el 2024 con su tercer monólogo consecutivo en la plataforma de streaming 3Cat, lleno de sarcasmo y agudas críticas. En este especial, el presentador no dudó en repasar los eventos más significativos del año, con su característico humor negro, haciendo comentarios sobre figuras públicas como Carlos Mazón, el rey emérito Juan Carlos I, y otras personalidades mediáticas, como Iker Jiménez y Pablo Motos.

El Teatre Victòria fue el lugar elegido por Buenafuente para este monólogo, en el que estuvo acompañado de Eduard Fernández, Berto Romero y Silvia Abril. Juntos protagonizaron una parodia sobre Juan Carlos I y Bárbara Rey que resultó de lo más divertida. En una de las escenas más recordadas, Buenafuente, fiel a su estilo, pronunció una de sus célebres frases: "¿No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura mi fortuna brilla y se defrauda mejor?". Abril, sin perder la compostura, respondió: "En el nombre del padre, del hijo y del Ángel Cristo... No te hagas más el listo".

Como era de esperarse, el monólogo no dejó de lado temas de actualidad. La tragedia de la Dana en Valencia fue uno de los puntos destacados, donde Buenafuente dedicó varias críticas a Carlos Mazón, quien, según el presentador, había dado "versiones contradictorias sobre dónde estaba y con quién almorzaba". Esta situación generó confusión entre los valencianos, que llegaron a pensar que Mazón había comido con él.

Andreu Buenafuente y Silvia Abril en su parodia de Juan Carlos I y Bárbara Rey

El presentador también se burló de cómo algunos influencers parecían más interesados en aparecer en redes sociales que en ayudar. "Algunos ni necesitaban palas, porque, como los cojones les llegaban al suelo, al caminar apartaban el fango", ironizó.

En una de sus intervenciones más afiladas, Buenafuente criticó duramente la falta de rigor en los medios de comunicación. Dirigiéndose a Iker Jiménez, comentó sobre la tendencia a difundir información sin verificarla, algo que, según él, no ocurre en otros campos. "Ahora cualquiera puede hacer periodismo sin tener confirmación ni información", señaló. Y para rematar, lanzó: "¿Tú te informas bien o miras a Iker Jiménez?", refiriéndose a los temas paranormales que suelen tratar en su programa.

Finalmente, el presentador también dedicó unas palabras a la polémica de las malas prácticas de El Hormiguero hacia sus invitados. "Me gusta hacer este monólogo sin invitados, así me ahorro que me los robe Pablo Motos", bromeó, y agregó con ironía: "Tampoco me invita nunca" a su programa.