Las tres mejores series de Hande Erçel para disfrutar esta Navidad

Estas fiestas son la ocasión ideal para sumergirse en los trabajos más destacados de Hande Erçel, una de las actrices turcas más queridas. Antes del estreno de su nueva serie, Reminder, junto a Barış Arduç, te invitamos a descubrir tres producciones imprescindibles que han marcado su carrera.

'Love is in the Air': el éxito que rompió fronteras

Entre las series más memorables de Hande Erçel destaca Love is in the Air (Sen Çal Kapımı), una comedia romántica que conquistó a audiencias de todo el mundo. En esta historia, la actriz interpreta a Eda Yıldız, una joven florista llena de sueños que, tras un malentendido, se ve envuelta en un acuerdo con Serkan Bolat, un empresario perfeccionista al que da vida Kerem Bürsin. Lo que comienza como un trato profesional se transforma en un romance cargado de momentos inolvidables. Esta serie es perfecta para quienes buscan amor y risas en la época navideña.

Love is in the air

'Hayat': Amor sin palabras, una comedia encantadora

En esta producción, Hande Erçel se pone en la piel de Hayat Uzun, una joven optimista que busca abrirse camino en el ámbito laboral. Sin embargo, su camino se cruza con el de Murat Sarsılmaz, un empresario exigente interpretado por Burak Deniz. Los constantes choques entre ambos personajes y la chispa que comparten generan una historia divertida y romántica. Esta serie es ideal para quienes disfrutan de historias ligeras con enredos amorosos.

Hayat

'Another Love': un drama lleno de emociones

En Another Love (Bambaska Biri), Hande Erçel muestra su lado más maduro como actriz. La serie explora temas como las segundas oportunidades, los errores del pasado y la lucha por sanar heridas emocionales. Es una historia conmovedora que resalta el talento de la actriz para interpretar personajes complejos.

Another love

Estas tres producciones reflejan la versatilidad de Hande Erçel y su habilidad para brillar en distintos géneros. Este invierno, déjate cautivar por sus interpretaciones y prepárate para disfrutar de su regreso con Reminder. ¡No te lo pierdas!