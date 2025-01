Mañana Divinity estrena una nueva telenovela turca: 'Trapos sucios'

Mañana jueves 9 de enero, a las 22:00 horas, Divinity presenta Trapos sucios, una nueva ficción turca que promete convertirse en un fenómeno televisivo. Protagonizada por Ceren Moray, Ayça Bingöl y Cansu Tosun, esta serie narra la vida de tres mujeres que trabajan como empleadas del hogar en Estambul. Rodeadas de poder y lujo, sus vidas están marcadas por secretos, traiciones y pasiones que cambiarán su destino para siempre.

La historia comienza con un suceso que lo transforma todo: el suicidio de una compañera de trabajo. Este trágico evento marca el inicio de un camino lleno de intriga y emociones para las protagonistas. Estrenada en Turquía en septiembre de 2023 y creada por Merve Girgin, Trapos sucios combina drama, romance y giros sorprendentes. La intensidad de su narrativa y el retrato de las relaciones humanas hacen que esta serie sea una apuesta irresistible para los seguidores de la ficción turca.

En el centro de la historia están Hayriye, Songül y Medine, tres mujeres con vidas muy diferentes, pero con un vínculo común: su lucha diaria en un mundo que a menudo las ignora.

Hayriye, interpretada por Ceren Moray, es una mujer carismática y bondadosa que siempre está dispuesta a ayudar. Aunque su carácter parece alegre, su vida está llena de desafíos. Sin familia propia, encuentra su refugio en sus amigos, aunque su tendencia a no guardar secretos suele causarle problemas.

Trapos sucios

Songül, encarnada por Ayça Bingöl, es una figura protectora y solidaria. Tras superar un difícil divorcio, enfrenta las exigencias de un jefe complicado, manteniendo siempre su fortaleza y generosidad.

Por último, Medine, interpretada por Cansu Tosun, es una mujer reservada y leal. Su carácter tímido la lleva a aceptar todo sin cuestionar, pero un acto de traición por parte de su jefe la obligará a replantearse su vida.

La producción cuenta también con la participación de Melisa Döngel, conocida por su trabajo en Love is in the air. Su presencia, junto a la de las tres protagonistas, asegura una interpretación de calidad en una historia que promete conmover y entretener.